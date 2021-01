Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия

13.01.2021, 23:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия. Его заявление опубликовали на сайте Белого дома вечером 13 января, в то время, когда в Палате представителей рассматривают вопрос об импичменте Трампа.

“В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма. Это не то, что я поддерживаю, и не то, за что выступает Америка. Я призываю всех американцев помочь сократить напряженность и обеспечить спокойствие”, – сказал он.

При этом несколько слов в заявлении Трампа пресс-служба Белого дома написала прописными буквами.

BREAKING: Pres. Trump: “In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be NO violence, NO lawbreaking and NO vandalism of any kind…I call on ALL Americans to help ease tensions and calm tempers. Thank You.” https://t.co/XlFy0IqzXo pic.twitter.com/VO97BJ2nn0

— ABC News (@ABC) January 13, 2021

Заявление Трампа появилось после того, как стало известно о предупреждении от ФБР о подготовке вооруженных протестов в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов США в преддверии инаугурации. Кроме того, 13 января компания Facebook заявила о росте количества сигналов, указывающих на возможную подготовку беспорядков в связи с результатами президентских выборов в США.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Документ поддержали более 200 конгрессменов, его официально обнародовали 11 января. Финальное голосование состоится в ближайшие часы.

Рассмотрение резолюции проходит при усиленных мерах предосторожности: в Капитолии – сотни сотрудников Национальной гвардии. В Вашингтоне уже находится 6,2 тыс. найгвардейцев, до 16 января их число планируют увеличить до 10 тыс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—