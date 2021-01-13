Символический укор Пенсу — конгрессмены приняли резолюцию об отстранении Трампа от власти

13.01.2021, 21:50, Новости дня

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Палата представителей конгресса США проголосовала за одобрение резолюции, призывающей к отстранению Дональда Трампа от должности в рамках 25-й поправки. Голосование состоялось, несмотря на то что вице-президент Майк Пенс заранее отказался поддерживать эту инициативу, пишет CNN.



Reuters

Палата представителей конгресса США проголосовала за одобрение резолюции, призывающей к отстранению президента Дональда Трампа от должности в рамках 25-й поправки*. Поводом стал штурм Капитолия, произошедший на прошлой неделе, передаёт CNN.

По словам телеканала, голосование представляло собой «символический укор» вице-президенту Майку Пенсу. Незадолго до этого он опубликовал письмо, в котором дал понять, что не планирует ссылаться на 25-ю поправку для смещения действующего главы Белого дома.

«С учётом того, что до окончания срока президентских полномочий осталось всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы кабинет министров и я применили 25-ю поправку. Я не верю, что такой курс действий отвечает интересам нашей страны или согласуется с нашей Конституцией», — написал Пенс.

Тем временем демократы в палате представителей стремительно продвигаются к повторному импичменту президента. По их мнению, Трамп «спровоцировал бунт» на Капитолийском холме, так как он «неоднократно выступал с ложными заявлениями» о фальсификации на ноябрьских выборах и призывал своих сторонников к сопротивлению.

Демократы планируют проголосовать за импичмент Трампа в среду. Подтверждая их стремление быстрее начать эту процедуру, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила имена законодателей от её партии, которым будет поручено представить дело в сенате.

Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер позвонили Пенсу через день после нападения на Капитолий, чтобы обсудить 25-ю поправку. Но после почти получаса ожидания вице-президент так и не ответил на звонок, обращает внимание CNN.

Ранее в понедельник демократы пытались единогласно принять резолюцию о 25-й поправке, но она была заблокирована республиканцами. В ответ Пелоси обвинила оппонентов в том, что они «позволили продолжаться беспорядочным и безумным действиям президента по подстрекательству мятежа». «Их соучастие ставит под угрозу Америку, подрывает нашу демократию, и этому необходимо положить конец», — добавила она.

* 25-я поправка Конституции США подразумевает отстранение президента в случае его недееспособности и временное исполнение его обязанностей вице-президентом (прим. ИноТВ).