В Пентагоне решили вооружить бойцов Нацгвардии ради безопасной инаугурации Байдена

13.01.2021, 21:50, Новости дня

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В день инаугурации избранного президента США Джо Байдена бойцов Нацгвардии, которые будут отвечать за безопасность на Капитолийском холме, обеспечат оружием, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Как отмечается в статье, такое решение было принято в Пентагоне после того, как спикер палаты представителей настояла на том, чтобы оборонное ведомство заняло более жёсткую позицию в свете недавнего штурма Капитолия.



Reuters

Пентагон вооружит бойцов Национальной гвардии, которые будут отвечать за безопасность на Капитолийском холме в день инаугурации Джо Байдена, пишет The New York Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Ожидается, что в Вашингтоне будут задействованы до 15 тыс. членов Нацгвардии. Из них вооружены будут по меньшей мере те, кто займётся обеспечением безопасности в районе Капитолия.

Это решение принял министр Сухопутных войск США Райан Маккарти после встречи со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессменом-демократом от штата Флорида.

Как заявили изданию сотрудники конгресса, в ходе этой беседы Пелоси потребовала, чтобы Пентагон занял более жёсткую позицию, после того как на прошлой неделе подстрекаемая президентом Трампом толпа ворвалась в Капитолий.

Представители Пентагона говорят, что их глубоко тревожат запланированные на следующую неделю акции протеста в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

По словам официальных лиц, около 16 группировок — часть из которых заявляют, что будут вооружены, при этом большинство из них состоят из ярых сторонников Трампа, — уже зарегистрировались для проведения акций протеста в Вашингтоне.

Один из сотрудников Пентагона сообщил, что правоохранительные органы сейчас прорабатывают различные варианты развития событий, в том числе худший сценарий, при котором люди с огнестрельным оружием пытаются напасть на высокопоставленных лиц, или «самолёты-смертники» пытаются проникнуть в закрытую зону воздушного пространства столицы, или управляемые с расстояния беспилотники используются для атаки на толпу.