Турция дала разрешение на экстренное использование китайской вакцины от COVID-19

13.01.2021, 21:50, Новости дня

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Турция начала прививать своих граждан вакциной от коронавируса китайской компании Sinovac, первую дозу препарата ввели министру здравоохранения Турции Фахреттину Кодже. Об этом он сообщил в Twitter 13 января.

“Сегодня мы вместе с членами научного комитета стали первыми медицинскими работниками, которым ввели вакцину от коронавируса после утверждения ее для использования в чрезвычайных ситуациях”, – написал министр.

По его информации, в первую очередь в Турции вакцинируют всех медицинских работников.

Bugün Bilim Kurulu Üyelerimizle birlikte, Koronavirüs a * s * n * n Acil Kullan * m Onay * sonras * ilk uygulanan sa * l * k çal * anlar * olduk. Tüm sa * l * k çal * anlar * m * z için süreç ba * lad * . Hay * rl * u * urlu olsun. pic.twitter.com/K1cPxMt3SE

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

Агентство Аnadolu сообщило, что 13 января минздрав Турции и агентство по фармпрепаратам одобрило китайскую вакцину для экстренного использования.

15 декабря 2020 года Турция решила срочно закупить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, в том числе птичьего, паротита.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Третью фазу клинических испытаний уже провели в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается третья фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января.

Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac показала общую эффективность 50,38% во время клинического исследования, проведенного в Бразилии. Об этом говорится на сайте правительства Сан-Паулу 12 января.

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