“Нью-Йорк не ведет дел с мятежниками”. Город расторгает контракты с компанией Трампа

13.01.2021, 21:50, Новости дня

Город Нью-Йорк больше не будет вести дела с компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization, заявил сегодня мэр города Билл де Блазио. Обращение мэра опубликовала его пресс-служба.

Де Блазио оценил события 6 января в Капитолии как мятеж в отношении властей США, спровоцированный президентом и создавший угрозу срыва конституционной передачи власти. Он напомнил, что в результате штурма Капитолия погибло пять человек.

“Город Нью-Йорк не будет связан с этими непростительными действиями в какой бы то ни было форме, и мы немедленно начинаем расторжение всех контрактов c The Trump Organization”, – заявил мэр города. “Нью-Йорк не ведет дел с мятежниками”, – добавил он в Twitter.

New York City doesn’t do business with insurrectionists.

We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021

В пресс-релизе офиса де Блазио уточняется, что процесс прекращения действия соглашений прописан в каждом договоре компании с Нью-Йорком. В городе компании Трампа принадлежат карусель в Центральном парке Нью-Йорка, два ледовых катка и поля для игры в гольф в парке Ferry Point. Контракт по карусели будет прекращен спустя 25 дней после отправки уведомления компании Трампа, соглашение по каткам – через 30 дней. Что касается договора по полям для гольфа, процесс его расторжения может затянуться на месяцы.

The New York Times отмечает, что после штурма Капитолия сторонниками Трампа многие компании и учреждения разорвали связи с президентом и его семьей. В частности, провайдер электронной коммерции заявил, что закрыл магазины, связанные с президентом, а гольф-клуб Трампа в Нью-Джерси был исключен из крупного турнира.

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

