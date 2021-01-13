Times – Лондон начнёт штрафовать компании за труд уйгуров в цепочках поставок

13.01.2021, 21:00, Новости дня

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении крупных штрафов и лишения госфинансирования тех британских компаний, которые в своих цепочках поставок используют принудительный труд, пишет The Times. Таким образом британское правительство намерено наказать Китай за нарушение прав уйгуров на фабриках хлопка, идущего на изготовление одежды некоторых крупных брендов.



Reuters

Торгующие в Великобритании компании будут облагать крупными штрафами и лишать госфинансирования, если они не смогут доказать, что их цепочки поставок не используют принудительный труд, пишет The Times. Такие меры призваны наказать Пекин за нарушение прав коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как рассказывает издание, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что у Соединённого Королевства есть «моральный долг ответить» на нарушения «в промышленных масштабах». «Варварство, которое, как мы надеялись, осталось в прошлом веке, применяется и сейчас… одним из ведущих членов международного сообщества», — подчеркнул Рааб.

Принятые меры включают крупные штрафы компаниям, которые не смогут выполнить требования закона «О современном рабстве». Согласно этому постановлению, предприятия с товарооборотом свыше £36 миллионов обязаны отчитаться в действиях, которые они предприняли для отсутствия в своих цепочках поставок рабства. Контроль за экспортом усилится, чтобы предотвратить поставки товаров, созданных с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском районе.

В то же время главу МИД Великобритании раскритиковали за отсутствие санкций в отношении китайских лидеров, которые замешаны в эксплуатации уйгуров. Министр иностранных дел теневого кабинета Лиза Нэнди заявила, что «немного в шоке» от такого упущения. Она считает, что слова Рааба вновь не соответствуют его действиям, что не может не заметить Пекин.

В статье отмечается, что многие британские бренды одежды уже отказались от необработанного хлопка, который производят в Синьцзян-Уйгурском районе. Так, по информации BBC, Marks & Spencer, Next, Burberry и Tesco проводят такую политику, а в ноябре о таком же решении заявили H&M, Boohoo и Nike. В то же время многие бренды не смогли подтвердить или опровергнуть наличие уйгурского хлопка в их цепочках поставок: они утверждают, что трудно полностью отследить происхождение материала, однако они делают всё возможное для улучшения ситуации, пишет The Times.