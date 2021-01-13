В Украине один из наименее “суровых” форматов карантина среди стран Европы – эксперт

13.01.2021, 20:56, Новости дня

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В Украине действует один из наименее строгих по требованиям среди стран Европы вариантов карантина, сообщил в комментарии изданию Politeka директор “Центра экономического восстановления” Кирилл Криволап со ссылкой на индекс Оксфордского университета.

“Эксперты Оксфордского университета постоянно собирают информацию о реакции правительств на пандемию. Среди них – индекс жесткости ограничений. Этот показатель фиксирует строгость политики изоляции, согласно которому ограничивается обычный образ жизни людей. Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Также в нем Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. А вот жесткие карантинные ограничения, согласно индексу, пока действуют в Нидерландах, Греции, Австрии, Великобритании, Германии и Италии. Обычно это означает комендантский час на улице, заоблачные штрафы и жесткие ограничения на собрания, даже в семейном кругу, причем за порядком следят сами соседи и сообщают полиции о нарушениях”, – объяснил эксперт.

Самый высокий индекс жесткости мер – в Италии, где действует общенациональный локдаун, закрыты все заведения сферы услуг и с 22.00 до 5.00 введен комендантский час, рассказал Криволап. Среди ограничений в Германии – также запрет на собрания группами больше пяти человек. В этой стране правительство опубликовало инструкции, с какими родственниками можно отмечать новогодние и рождественские праздники. В других государствах Европы экономическая активность ограничена меньше, но власти снижают количество контактов между людьми, уменьшая список причин для перемещения транспортом и посещения общественных мест.

“Также ужесточение мер должно учитывать способность медицинской системы, количество коек с кислородом, стоимость медицинских сервисов и тому подобное. В противном случае за оживление экономики страны платят десятками тысяч жизней граждан, которые не должны были умирать в 2020–2021 годах. Об этом ярко свидетельствуют данные об избыточной смертности в тех странах, которые, наверное, ошиблись с ограничениями”, – отметил директор “Центра экономического восстановления”.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 13 января в Украине коронавирус подтвердили у 1 130 839 человек (из них 6409 – за прошлые сутки), 20 214 заболевших умерли, а 826 871 выздоровел.

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