Минфин сообщил о росте объема ФНБ почти на 50% в 2020 году

13.01.2021, 20:46, Новости дня

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За 2020 год объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос на 57,8 млрд долларов, сообщило министерство финансов России.

«По состоянию на 1 января 2021 года объем ФНБ составил 13,546 трлн рублей или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год <…>, что эквивалентно 183,3 млрд долларов США», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 1 января 2020 года объем ФНБ составлял 125,6 млрд долларов, за год Фонд увеличился на 57,8 млрд долларов.

При этом объем ликвидной части фонда на 1 января составил 7,5% ВВП (8,659 трлн рублей или 117,195 млрд рублей). На 1 декабря объем ФНБ составлял 13,457 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено 51,244 млрд долларов, 44,166 млрд евро, 8,551 млрд фунтов стерлингов и 11,628 млрд рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 534,268 млрд рублей.

В долговые обязательства других государств вложено 3 млрд долларов, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 279,346 млрд рублей и 4,113 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 млрд рублей.

В октябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что средства Фонда национального благосостояния будут тратиться только при низких ценах на нефть.