Россиян отпустили из-под ареста в Южном Судане

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13.01.2021, 20:46, Новости дня
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Задержанных в Южном Судане россиян, в том числе блогера Илью Варламова и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова, отпустили на свободу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», – сообщила Захарова ТАСС.

Посольство РФ в Уганде пояснило, что против российских граждан не выдвигали обвинений. Там добавили, что они переночуют в городе Капоэта и направятся в столицу – город Джубу.

Напомним, блогер Илья Варламов, его супруга Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и двое их спутников задержаны в Южном Судане. Позднее он уточнил, что у них были изъяты телефоны, а затем россияне были арестованы. Один из задержанных россиян рассказал об условиях содержания в местах заключения.

Российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан, получило от россиян Варламова и Верзилова обращение в связи с их задержанием в Капоэта. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что диппредставительство предпринимает усилия по освобождению задержанных российских граждан.



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