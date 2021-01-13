 

В Бразилию запланировали поставить 150 млн доз «Спутник V»

13.01.2021, 20:46, Новости дня
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Бразильцев начали вакцинировать российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», в страну планируется завезти 150 млн доз препарата, сообщил РФПИ.

«РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом «Спутник V». Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России, уже получили вакцину», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

Отмечается, что российская сторона поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года. Всего за 2021 год планируется поставить в эту страну 150 млн доз.

Ранее сообщалось, что фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии.



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