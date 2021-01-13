 

Российского блогера Варламова и еще четырех человек, задержанных в Южном Судане, отпустили на свободу

13.01.2021, 19:10, Новости дня
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Российского блогера Илью Варламова, его жену Любовь, издателя “Медиазоны” Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга, которых задержали власти Южного Судара, отпустили на свободу. Об этом блогер сообщил в Telegram.

На видео, опубликованном в канале Варламова, Верзилов рассказал, что ему удалось позвонить человеку, который дружит с сыном президента Южного Судана. 

“Сын президента Южного Судана сейчас находится в Америке, он позвонил сотруднику службы безопасности в Джубе, который лежит в больнице с огнестрельным ранением”, – рассказал Верзилов.

По его словам, “этот ответственный силовик” поспособствовал их освобождению. Для российских туристов организовывают конвой, чтобы вывезти их из страны.

В РФ решаются вопросы, связанные с выездом из Южного Судара граждан России. Об этом журналистам сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет “РИА Новости”.

Варламова и его спутников задержали 13 января, об этом сообщил блогер на своем сайте. Они приехали в Южный Судар в качестве туристов. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэты и хотела вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.

По словам Варламова, южносуданские силовики увидели в его вещах пульт от дрона, который у блогера забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Военные Южного Судана заподозрили, что российские туристы могли вести “съемку военных объектов с дрона”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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