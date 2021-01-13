Вскоре должна быть разработана «вакцина от курения»

13.01.2021, 18:24, Новости дня

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Открытие американских ученых наверняка поможет создать так называемую «вакцину от курения» – прививку, сделав которую, человек навсегда потеряет интерес к никотиновому дыму. Об этом говорится в публикации журнала Naked Science. Данные исследований опубликованы также в Nature Chemical Biology.

Эксперты напоминают, что работа над таким профилактическим средством ведется уже давно. В частности, ранее было предложено использовать фермент NicA2, однако для избавления от вредной привычки пришлось бы использовать очень много «вакцины», да и времени это занимало бы немало.

Теперь ученые обратили внимание на цитохромный белок. Он воздействует на организм с большей эффективностью и требует меньше циклов «вакцинирования».