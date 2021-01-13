 

Бренд Hyundai опубликовал изображения нового Hyundai Ioniq 5

13.01.2021, 18:24, Новости дня
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В европейском подразделении компании Hyundai поделились официальным тизером на электрическую модель Ioniq 5.

В частности, предложенная новинка является первой, которая поступит на рынок под суббрендом Ioniq. Эксперты высказывают предположение, что официальный выход на рынок может состояться уже до конца января текущего года. Кроме того, разработчики применили здесь одновременно две электрические установки, которые выдают мощность 313 л.с. На полном заряде батареи удастся преодолеть 450 километров без подзарядки.

Уже до 2 февраля руководство бренда предложило акцию оформить предварительный заказ с возможностью выбора индивидуального цвета для автомобиля. Первые покупатели смогут получить свои электрокары Ioniq 5 уже к лету нынешнего года.



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