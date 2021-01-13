“Даже мысли такой нет“. Степанов заявил, что Минздрав не планирует продолжать локдаун с 25 января

13.01.2021, 18:16, Новости дня

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С 25 января в Украине будет действовать адаптивный карантин с другими ограничениями и режимом, продлевать жесткие ограничения, предусмотренные “карантином зимних каникул“ в Министерстве здравоохранения не планируют. Об этом 13 января в эфире программы “Сніданок з “1+1“ на канале “1+1“ заявил глава Минздрава Максим Степанов.

“В таком режиме, как он действует до 24 числа – [продлевать локдаун] даже мысли такой нет. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии“, – сказал Степанов.

По завершению “карантина зимних каникул“ с 25 января в Минздраве планируют вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от ситуации, в министерстве и будут определять тот или иной уровень ограничений, отметил Степанов.

Локдаун может быть повторно введен разве что при “сверхкритической ситуации“ с пандемией, уточнил министр.

“Если мы привязываемся к количеству заболевших, то мы должны исходить из готовности нашей медицинской системы. Поэтому мы должны говорить об около 30 тыс. больных. Но есть большое количество других составляющих, которые мы учитываем – это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и главное рост – с какой скоростью оно происходит“, – добавил Степанов.

Днем ранее Степанов заявлял, что локдаун в Украине нужно продлить и для этого есть основания.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул“. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 13 января в Украине коронавирус подтвердили у 1 130 839 человек (из них 6409 – за прошлые сутки), 20 214 заболевших умерли, а 826 871 выздоровел.

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