 

Два гражданина Украины погибли в результате ДТП по дороге из Москвы в Донецк

13.01.2021, 18:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Двое украинцев погибли, еще двое получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП в Ростовской области РФ. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил агентству “Интерфакс-Украина”.

Данные об аварии, которая произошла на территории Красносулинского района Ростовской области, передало Генеральноге консульство Украины в Ростове-на-Дону.

В результате аварии погибли мужчина и женщина, еще две женщины находятся в больнице с травмами. 

По словам Николенуо, в транспортном средстве, следовавшем из Москвы в оккупированный РФ  Донецк, находилось 18 человек, из них 15 – граждане Украины.

“Продолжается установление обстоятельств ДТП. Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали”, – сказал спикер МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Захарова раскритиковала британскую тактику «highly likely»

17.11 / Эрдоган отказался встретиться с Помпео

04.08 / Житель Израиля с коронавирусом нарушил карантин и улетел на Украину

24.11 / Прадед родом из Киева. Что известно о кандидате на пост главы Госдепа США Энтони Блинкене. Главное

22.07 / Рубль снизился к доллару

14.11 / ВОЗ зарегистрировала рекордный за сутки прирост коронавирусных больных

09.11 / Трамп задумался о баллотировании в президенты США в 2024 году

11.08 / СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян

07.11 / Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях нарушений на выборах

04.12 / Министр экономики Германии увидел в России и Африке источник «зелёного» водорода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска