Два гражданина Украины погибли в результате ДТП по дороге из Москвы в Донецк

13.01.2021, 18:16, Новости дня

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Двое украинцев погибли, еще двое получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП в Ростовской области РФ. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил агентству “Интерфакс-Украина”.

Данные об аварии, которая произошла на территории Красносулинского района Ростовской области, передало Генеральноге консульство Украины в Ростове-на-Дону.

В результате аварии погибли мужчина и женщина, еще две женщины находятся в больнице с травмами.

По словам Николенуо, в транспортном средстве, следовавшем из Москвы в оккупированный РФ Донецк, находилось 18 человек, из них 15 – граждане Украины.

“Продолжается установление обстоятельств ДТП. Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали”, – сказал спикер МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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