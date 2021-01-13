Иммунолог объяснил разницу в оценке эффективности китайской вакцины от коронавируса

13.01.2021, 18:16, Новости дня

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50,38% эффективности китайской вакцины CoronaVac от коронавирусной инфекции, зафиксированные по итогам третьего этапа испытаний в Бразилии – это общий показатель эффективности препарата при его использовании в разных возрастных группах и для пациентов с разной степенью тяжести течения болезни.

Об этом доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий рассказал 13 января на брифинге в Киеве, комментируя разницу в оценке эффективности CoronaVac в разных странах, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он пояснил, что результат исследования в том числе зависит от того, как оно организовано.

“Этот вопрос требует анализа, потому что вакцина изучается много лет. На статистическую обработку информации, когда данные уже набраны, используется около одного года. Сегодня мы говорим о промежуточных [результатах]. Может ли влиять население страны, – этническое влияние? Да. Плотность населения, риск инфицироваться, возраст, который включается в группу, сезон – это все имеет значение”, – сказал Лапий.

Он уточнил, что в Бразилии участниками испытания стали медики, выборка – 13 тыс. человек.

“Они посмотрели: 100% эффективности предупреждения смерти. Что это означает? В группе вакцинированных было ноль случаев смерти, в группе невакцинированных – семь случаев. Если посмотреть на разницу в тяжелых случаях плюс летальность –- цифра была 90 с чем-то. То есть эффективность в предупреждении тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти – я могу ошибаться – 92%. Если мы говорим о любом [течении болезни] COVID-19 – там идет 55%”, – сказал Лапий.

Он считает “абсолютно приемлемыми эти показатели, чтобы говорить, что вакцина работает”.

“Я бы обращал внимание на [показатели] предотвращения смерти и сложных случаев – того, от чего мы страдаем при COVID-19”, – добавил иммунолог.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Индонезия одобрила препарат для использования. 13 января стартовала массовая иммунизация населения. О том, что CoronaVac будут использовать для вакцинации своих граждан, заявляли также в Турции.

“Лекхим” планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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