Эксперт назвал негативные последствия практики выборности мэров

13.01.2021, 18:04, Новости дня

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«Сардана Владимировна – человек мужественный, умный и откровенный. Поэтому все домыслы о том, что она обманывает своих избирателей по поводу причин своей отставки, унизительны прежде всего для самой Авксентьевой», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя отставку мэра Якутска. Ранее некоторые СМИ предположили, что причины отставки Авксентьевой на самом деле не связаны с медициной.

«Весь период пребывания в должности Сардана Владимировна демонстрировала полную открытость своих действий. Она никогда не позволяла себе манипулировать общественным мнением. Тем более, что опубликовано уже достаточно много фактов, которые подтверждают ухудшение состояния здоровья мэра», – подчеркнул сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. По его мнению, распространяемые рядом изданий и политологов фейки о том, что истинные причины отставки Авксентьевой не связаны с медициной, просто оскорбительны по отношению к самому уходящему мэру.

В понедельник мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о том, что весной в городе пройдут досрочные прямые выборы ее преемника. Сама Авксентьева подала в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Она признала, что «не может работать 24/365» и «завтра ложится в больницу, скоро операции». Основная причина ухудшения – «стрессы и постоянная тревога за город». На выборах Авксентьева попросила поддержать своего первого заместителя, единоросса Евгения Григорьева.

Впрочем, замечает Малахов, что сама по себе система выборности мэров содержит существенные изъяны. «При такой системе в деятельности мэров большую роль начинает играть популизм, который часто приводили к конфликту градоначальника с главой региона. Эти ссоры бывают очень затяжными и при этом не сулят ничего хорошего самим горожанам», – объяснил политолог.

«В местном информационном поле постоянно случались потрясения, оно становилось неуправляемым из-за тонн компромата, который публиковали друг на друга мэры и губернаторы. Вместо того, чтобы заниматься хозяйством, руководители пытались разоблачить друг друга. Все это дорого и бессмысленно», – посетовал эксперт.

«В РФ предусмотрено множество моделей местного самоуправления: с выборами мэров, с назначениями сити-менеджеров, с совмещениями административных и представительских форм. Но для среднестатистического жителя гораздо важнее то, насколько мэр справляется со своими обязанностями и обеспечивает комфортное проживание в своем муниципалитете, а не то, каким способом он приходит к управлению», – считает Малахов.

«Кроме того, нет никакой зависимости между уровнем коррупции в городе и тем способом, каким мэр занял свой пост. На наличие коррупции влияют, в первую очередь, четкость городской администрации в соблюдении правил работы, закона, а не то, выбирают мэра или назначают», – добавил сотрудник ЭИСИ.