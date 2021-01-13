 

Известный актер из сериала “Глухарь” умер в Москве

13.01.2021, 18:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ.

Гусев возвращался со съемок, он умер за рулем машины на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок в момент трагедии, они проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ.

Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста.

Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Луцкий террорист несколько минут ждал ареста

07.01 / Россиянина Тюрина приговорили в США к 12 годам заключения

13.07 / Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

19.11 / Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19

16.09 / Рязанова после смерти сына: Люди говорят: “Встретимся там”… Я теперь не уверена…

26.09 / В крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

09.01 / Twitter навcегда забанил действующего президента США Дональда Трампа

18.09 / Индия протестирует российскую вакцину от коронавируса

31.12 / “Необычно, но красиво”, “Какая цыценька”. Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной

13.08 / Фетисов и Кобзев договорились о совместной работе над стратегией развития Байкальской территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска