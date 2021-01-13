 

Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций

13.01.2021, 17:10, Новости дня
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Датская инжиниринговая компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США, сообщило датское издание Politiken.

«Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания «Рамбелль» стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток – 2», ведущего из РФ в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон», – передает сообщение газеты РИА «Новости».

Напомним, Госдеп США пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2».

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован.

В МИД РФ заявили, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США на европейских партнеров Газпрома.



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