Обучение нового потока программы «Женщина-лидер» начнется в феврале

13.01.2021, 17:10, Новости дня

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Обучение участниц нового потока образовательной программы «Женщина-лидер» начнется в феврале 2021 года, слушательницами программы станут победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России», а также активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.

Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума. В 2020 году обучение по программе прошли 137 женщин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакции газеты ВЗГЛЯД.

Уникальность образовательной программы, которая была запущена в прошлом году, в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества. В рамках программы команды участниц подготовили 26 социальных проектов, они, в том числе, направлены на развитие предпринимательства и социальной поддержки нуждающихся в помощи людей.

«Мы планируем начать отбор слушательниц нового потока программы уже в январе текущего года, в феврале начнется обучение. Мы также продолжим работать с выпускницами 2020 года – в рамках программы постсопровождения будем поддерживать их проекты, которые были разработаны в ходе обучения, а где-то даже реализованы нашими слушательницами», – рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

По ее словам, помимо проектов каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть в ближайшее время. «Мы также хотели предложить активным участницам стать амбассадорами программы. Одной участнице такое предложение уже сделано. Программа будет развиваться, и мы надеемся, что первые выпускницы помогут нам ее сделать лучше с учетом опыта работы в 2020 году», – отметила она.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в своем выступлении на завершающем модуле программы «Женщина-лидер» в декабре 2020 года подчеркнула, что Советом Евразийского женского форума совместно с общественными и международными организациями, профильными министерствами проводится системная работа, направленная на развитие эффективных социальных лифтов для женщин и подготовку женщин-лидеров регионов. Помимо создания интегральных обучающих платформ, Советом реализуются исследовательские проекты, эффективно продвигаются корпоративные программы поддержки женского лидерства.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.