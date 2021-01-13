 

«Белавиа» продлила приостановку большинства рейсов в Россию по 27 марта

13.01.2021, 16:16, Новости дня
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» до 27 марта продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов… во все пункты России, кроме Москва «Домодедово», по 27 марта 2021 года в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», – передает сообщение «Белавиа» РИА «Новости».

Напомним, белорусская авиакомпания «Белавиа» решила возобновить полеты в Домодедово в сентябре. Приостановка полетов в другие пункты в РФ неоднократно продлевалась.



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