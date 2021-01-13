Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в новогодние праздники

13.01.2021, 16:16, Новости дня

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Необходимо проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире в новогодние праздники, чтобы понять, отчего это произошло, эта информация необходима для изучения работы российской вакцины, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин сообщил на совещании с членами правительства, что «в некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано – то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», передает РИА «Новости».

«Нам нужно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы ясно и четко представлять, как действует вакцина российская», – добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.