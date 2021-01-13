Эксперты сравнили уровень безопасности трех популярных мессенджеров

13.01.2021, 15:42, Новости дня

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По словам специалистов, из-за сквозного шифрования все три популярных в мире мессенджера можно считать безопасными для обычных пользователей. Однако между WhatsApp, Signal и Telegram все-таки есть разница.

В частности, WhatsApp из-за решения об обмене информацией и родственной соцсетью «Фейсбук» в последнее время стал менее предпочтителен. К Telegram также появляются вопросы. Остается только Signal как наиболее защищенный из общедоступных сервисов, говорят эксперты.

Также они напомнили о наличии в Signal открытого кода, что позволяет проверить, не появились ли бэкдоры, через которые доступ к вашей переписке получают третьи лица. Это основное преимущество данного мессенджера перед ближайшими конкурентами.