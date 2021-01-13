Россиянам рассказали о новых уловках интернет-мошенников

13.01.2021, 15:42, Новости дня

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Мнимые работодатели предлагают россиянам скачать приложения, которые якобы понадобятся для будущей трудовой деятельности. На самом деле, на ваши устройства попадают зараженные троянами программы.

Как сообщили эксперты компании RTM Group, от данной мошеннической схемы пострадало уже немало россиян.

Поначалу вам предлагают вакансию с хорошей заработной платой и небольшим объемом работы, поясняют специалисты. Предложение может выглядеть настолько хорошо, что люди попросту теряют бдительность, а злоумышленники тем временем получают доступ к их гаджетам. В том числе речь идет и о кодах, предоставляющих возможность управлять банковскими счетами в личных кабинетах, уточняют представители компании RTM Group.