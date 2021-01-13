Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

13.01.2021, 15:22, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, информирует пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В свою очередь президент Турции выразил Путину «поддержку усилий РФ в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий РФ и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».

Отдельно были затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.