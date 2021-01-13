 

В Одессе сообщили о минировании более 20 детских садов, зданий суда и прокуратуры

13.01.2021, 14:38, Новости дня
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Полиция Одессы проверяет сообщение о минировании учреждений дошкольного образования, суда и прокуратуры. Об этом сказано в сообщении ведомства в Facebook 13 января. 

“Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры, поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10.30”, – рассказали полицейские.

https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/1324815447875858

На все объекты направили взрывотехников, кинологов и полицию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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