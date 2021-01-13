“Мама будет ругать за такие фото”, “Ох, и горячая штучка, та Леся”. Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье

13.01.2021, 14:36, Новости дня

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Украинская ведущая Леся Никитюк 13 января обнародовала в Instagram портретные снимки, на которых запечатлена в черном кружевном бюстгальтере.

Ведущая дополнила образ ожерельем, а волосы уложила в пучок на макушке.

“Я так всегда с утра выгляжу. А вы?” – написала она.

“Эротично и соблазнительно”, – отреагировала на фото украинская актриса Ольга Сумская.

“Леся, мама будет ругать за такие фото”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

“А я как жопа павлина – вроде и ярко, но помята”, – ответили на вопрос Никитюк фолловеры.

“Ох, и горячая штучка та Леся. Просто огонь”, – оценили снимки ведущей подписчики.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Известность ей принесла передача “Орел и решка”, ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы “Хто зверху?” и “Le Маршрутка” на “Новом канале”.

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