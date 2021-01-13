Шендерович: Навальный для Путина – воплощенный ужас приближения кары

13.01.2021, 14:40, Новости дня

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Странная картина, не правда ли?

Главе государства, бессменному лидеру страны, объекту поклонения миллионов своих сограждан, символу огромной империи противостоит человек без имени, жалкий уголовник, растратчик, расхититель леса…

И глава государства дрожит на наших глазах мелкой дрожью и запугивает этого человека без имени, пытаясь предотвратить его возвращение в страну…

Объяснение этого сюжета – совсем простое. Навальный – это не кировский, а Бирнамский лес (см. пьесу “Макбет”). Почувствуйте разницу.

Перед нами разворачивается совершенно театральная история. Навальный для Путина – воплощенный ужас приближения кары. И чем бы ни закончился этот сюжет, он не может не впечатлять.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook