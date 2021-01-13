Названы сроки создания программы пилотируемого полета на Луну

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13.01.2021, 14:28, Новости дня
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Отдельная подпрограмма единой государственной космической программы, предусматривающая пилотируемую миссию на Луну к 2030 году, будет создана в первом полугодии 2021 года. Такую рекомендацию дал Совет по космосу Российской академии наук.

«Совет РАН по космосу <…> рекомендует обеспечить разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной лунной подпрограммы государственной программы РФ «Космическая деятельность России», предусматривающей выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году», – передает ТАСС решение совета.

В нем отмечается, что миссия может быть выполнена в ходе нескольких пусков с применением космического ракетного комплекса «Ангара-5В».

В Совете по космосу РАН подчеркнули, что при разработке скорректированного сценария реализации пилотируемых полетов необходимо учитывать выполнение ранее существовавшей программы исследований.

Совет также рекомендовал разработать совместно с Роскосмосом целостную программу исследования и освоения Луны с помощью автоматических и пилотируемых космических средств до 2040 года.

Напомним, в декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» запланирован на 15 декабря 2023 года.



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