Названы сроки создания программы пилотируемого полета на Луну
13.01.2021, 14:28,
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Отдельная подпрограмма единой государственной космической программы, предусматривающая пилотируемую миссию на Луну к 2030 году, будет создана в первом полугодии 2021 года. Такую рекомендацию дал Совет по космосу Российской академии наук.
«Совет РАН по космосу <…> рекомендует обеспечить разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной лунной подпрограммы государственной программы РФ «Космическая деятельность России», предусматривающей выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году», – передает ТАСС решение совета.
В нем отмечается, что миссия может быть выполнена в ходе нескольких пусков с применением космического ракетного комплекса «Ангара-5В».
В Совете по космосу РАН подчеркнули, что при разработке скорректированного сценария реализации пилотируемых полетов необходимо учитывать выполнение ранее существовавшей программы исследований.
Совет также рекомендовал разработать совместно с Роскосмосом целостную программу исследования и освоения Луны с помощью автоматических и пилотируемых космических средств до 2040 года.
Напомним, в декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» запланирован на 15 декабря 2023 года.
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