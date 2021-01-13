 

Российские дипломаты получили обращение задержанного в Южном Судане Варламова

13.01.2021, 14:28, Новости дня
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Российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан, получило от россиян Ильи Варламова и Петра Верзилова обращение в связи с их задержанием в Капоэта, сообщил представитель дипмиссии.

«Они связались с нами. Они пока не арестованы, пока только задержаны. Ведется работа», – отметил сотрудник российской миссии в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, россияне находятся на территории Южного Судана. Загранучреждений МИД РФ в этой стране на текущий день нет. Решается вопрос о том, каким образом будут строиться дальнейшие действия российской стороны. В частности, ведутся постоянные консультации между посольством РФ в Уганде с заинтересованными сторонами. Представитель дипмиссии подтвердил, что задержание россиян произошло в среду.

Ранее Варламов сообщил, что был задержан в Южном Судане вместе с издателем «Медиазоны» и участником арт-группы «Война» Петром Верзиловым и еще тремя россиянами. Позднее он уточнил, что у них были изъяты телефоны, а затем россияне были арестованы.



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