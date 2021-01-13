 

На смартфонах Huawei P50 будут устанавливать Android и Harmony OS

13.01.2021, 13:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Появилась новая информация о грядущем выпуска китайских флагманов Huawei P50. Как сообщает источник, производитель позволит покупателю выбирать операционную систему: Android или Harmony OS.

Последняя, напомним, была разработана в самом Huawei вследствие введения против компании американских санкций, запрещающих использование оборудования и программных продуктов, выпущенных на территории США.

Также известно, что флагманский смартфон Huawei P50 Pro будет оснащен чипсетом HiSilicon Kirin 9000. Объем оперативной памяти в данном мобильнике составит 6 или 8 Гб. Вилка для основной памяти – 128 или 256 Гб. Экран создан по технологии OLED. Размер диагонали, в зависимости от модификации, – от 6,1 до 6,8 дюйма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Военные медики сворачивают полевые госпитали в Дагестане

19.10 / В РФ предложили ввести стандарт дистанционного урока

24.09 / Синий кит оказался рекордсменом по погружению в воду

06.12 / В Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе

23.12 / Забастовка и стычки с полицией. В Ереване требуют отставки Пашиняна

10.01 / Политика: Twitter столкнул Навального с либералами

12.07 / Комаровский о карантине в Украине: Закрыть школы и институты – это страшная ошибка

01.10 / Азербайджан заявил об артударах по армянским позициям

06.07 / Компания Suzuki в июне увеличила продажи в РФ на 10%

02.08 / Боевики на Донбассе провалили призывную кампанию в свои формирования – украинская разведка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска