На смартфонах Huawei P50 будут устанавливать Android и Harmony OS

13.01.2021, 13:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Появилась новая информация о грядущем выпуска китайских флагманов Huawei P50. Как сообщает источник, производитель позволит покупателю выбирать операционную систему: Android или Harmony OS.

Последняя, напомним, была разработана в самом Huawei вследствие введения против компании американских санкций, запрещающих использование оборудования и программных продуктов, выпущенных на территории США.

Также известно, что флагманский смартфон Huawei P50 Pro будет оснащен чипсетом HiSilicon Kirin 9000. Объем оперативной памяти в данном мобильнике составит 6 или 8 Гб. Вилка для основной памяти – 128 или 256 Гб. Экран создан по технологии OLED. Размер диагонали, в зависимости от модификации, – от 6,1 до 6,8 дюйма.