 

В Корее разработали «умный ошейник» для собак с переводчиком на человечий язык

13.01.2021, 13:54, Новости дня
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«Умный ошейник» для собак, разработанный в рамках южнокорейского стартапа, позволяет различать пять разных эмоций, которые может выражать животное. Таким образом, получен примитивный переводчик с собачьего языка на человечий, утверждает автор изобретения.

Устройство сигнализирует, когда собака находится в расслабленном состоянии, грустит, злится, радуется или беспокоится. «Умный ошейник» позволит хозяевам лучше понять своих питомцев. Так, во время тестирования было обнаружено, что собака, проигрывая в игре на площадке для выгула, начинала злиться.

В основе работы устройства положен анализ звуков, которые издает пес. Образцы собирали более трех лет, отмечают авторы разработки. При этом было исследовано поведение десятка тысяч собак разных пород.



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