 

Решетилова: Апелляции к президенту из-за того, что он не отреагировал на санкции против Дубинского, – наивные. Зеленский – не самостоятельный персонаж

13.01.2021, 13:46, Новости дня
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Честно говоря, для меня немного наивными выглядят эти все апелляции к Зеленскому, чтобы он на что-то там отреагировал.

(Каюсь, еще год-полтора назад сама так делала). Но уже давно понятно, что Зеленский – не самостоятельный персонаж. Он не способен на принятие ответственных решений. Все его мысли, действия и решения ему преподносит его окружение.

Помните ту фотку, где Богдан что-то нашептывает на ухо Зеленскому? Это гениальная иллюстрация института президентства времен Зеленского. Только тогда Богдан, теперь Ермак, потом, может, еще кто-то будет.

Ну, а окружение на то и окружение, чтобы мутить делишки и при этом ни за что не отвечать. Тем более, они справедливо считают отмалчивание удачной тактикой – помолчат пару дней, а потом, глядишь, новый зашквар, а об этом уже все забыли. И посмотрите, оно реально работает!

Поэтому никаких комментариев ни по поводу Дубинского, ни по поводу Татарова, Венедиктовой, Авакова, Степанова и всех остальных предыдущих и будущих зашкваров мы не получим.

Трудно на самом деле бороться с оппонентами, которые ни за что не отвечают и ни на что не реагируют. Но надо выстраивать и себе подходящую тактику, исходя из того, что оппоненты полностью самоустранились из информационного поля.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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