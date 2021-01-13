 

Украинских предпринимателей с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

13.01.2021, 13:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине с 14 января в силу вступает закон № 1113-IX, вводящий штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски. Документ 13 января появился в парламентской газете “Голос Украины”.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его публикования, то есть 14 января. 

За допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот полагается штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 3 400 до 5 100 гривен). 

Штрафовать предпринимателей будут за то, что работник субъекта хозяйствования или или непосредственно физическое лицо – предприниматель обслужили потребителей без маски в период действия карантина.

Документ допускает ношение масок, изготовленных самостоятельно. В соответствии с законом, маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

В случае нарушения нужно сделать устное замечание о необходимости надеть маску и вызвать представителя Национальной полиции, сообщив об административном правонарушении. Допустимыми мерами считаются прекращение обслуживания посетителей без масок.

Верховная Рада на заседании 6 ноября прошлого года приняла за основу и в целом законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы от 170 до 225 гривен за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировано 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции, из них 6409 – за последние сутки. Умер 20 214 пациант с COVID-19, а 826 871 человек выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / «Рак, который даст чудовищные метастазы» — отказ Трампа признать поражение нанёсет огромный ущерб политической культуре США

01.10 / Сайт «Экология России» – нацпроектэкология РФ» получил статус СМИ

17.10 / Президент Карабаха сообщил об интенсивных боях на всей линии фронта

23.07 / Активная утечка метана с морского дна впервые была обнаружена в Антарктиде

22.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

23.07 / Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов BBC и Радио Свобода

15.10 / Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента

30.06 / В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины

15.11 / Доктор Комаровский: А какая у нас государственная структура отслеживает качество тестов по COVID-19?

17.11 / Названы правила ухода за больными коронавирусом в домашних условиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска