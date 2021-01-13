 

Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России

13.01.2021, 13:30, Новости дня
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Сильные морозы, которые продлятся в центре Европейской части РФ до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением, пока сделана только первая научная работа об этом процессе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее в журнале JGR: Atmospheres появилась публикация, в которой на основе математической модели показано, что внезапное стратосферное потепление может оказывать быстрое влияние на тропосферу, то есть на погоду, провоцируя похолодание. А в СМИ проложили причинно-следственную связь между наступившими у нас сильными морозами и процессами в стратосфере.

«Существуют статистические связи между стратосферным потеплением и датой перехода с зимнего на летний режимы, но они со сдвигом – месяц, полтора месяца. Таких прямых зависимостей пока еще обнаружено не было. Публикация, которая появилась, она первая и она еще не доступна для чтения. Пока это очень дискуссионный вопрос. Не думаю, что он легко и непринужденно решается», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Ученый пояснил, что зимние стратосферные потепления – изученный синоптический процесс. Он связан с внезапным перемещением области высокого давления, тихоокеанского антициклона, который является центром действия атмосферы, в северные широты к полюсу.

«А зимой над полюсом в стратосфере всегда циклонический вихрь. Один раз в год происходит внезапное стратосферное потепление, когда отрог антициклона начинает перемещаться в северные широты. Тогда циклон, который там существует, раздваивается: одна часть уходит в Гренландию, другая – в Сибирь. Затем спустя несколько недель восстанавливается циклоническая циркуляция», – отметил Вильфанд.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова  сообщила, что к воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов.



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