Компания TLC выпустит недорогие смартфоны Alcatel

13.01.2021, 13:00, Новости дня

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На выставке CES 2021 компания TLC огласила о грядущем выходе на рынок бюджетных версий новых смартфонов Alcatel. По словам производителей, их базовая стоимость будет составлять 100 евро и более.

Речь идет о модели Alcatel 3L, работающей на процессоре MediaTek с четырьмя гигабайтами оперативки и объемом основной памяти в 64 Гб. Здесь установлена аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Устройство оснастят операционной системой Android 11.

Также выйдет модель Alcatel 1S с 8-ядерным процессором SoC MediaTek. В данном случае объем оперативной памяти составит 3 Гб, а основной – 32 Гб. В наше время это более чем скромные показатели, напоминают эксперты. Только этого достаточно, чтобы устройство не смогло выйти за пределы бюджетного класса.