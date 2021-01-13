Названы самые популярные в РФ 5G-смартфоны

13.01.2021, 13:00, Новости дня

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Смартфон iPhone 12 занимает лидирующую позицию в рейтинге самых популярных 5G-гаджетов на территории России. Первым в списке его поставили аналитики М.Видео-Эльдорадо».

Кроме встроенного модема для связи пятого поколения iPhone 12 может похвастать большим объемом основной памяти (128 Гб) и прочими техническими характеристиками, обеспечивающими устройству чемпионский титул.

Второе и третье места заняли другие гаджеты, выпущенные под брендом Apple, а также обладающими маркировкой Pro и Pro Max. Правда, у них накопители вдвое более емкие, чем у двенадцатого «Айфона». Аналитики напоминают, что «Яблочная» компания выпустила свой первый 5G-гаджет только в четвертом квартале, однако этого оказалось достаточно, чтобы прочно занять лидирующие места в рейтинге.