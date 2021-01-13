«Джентльменское соглашение» России с Балканами позволило обвести ЕС вокруг пальца

13.01.2021, 12:56, Новости дня

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Сдержанность Болгарии, которая о запуске своего участка «Балканского газопровода» решила умолчать, объясняется нарушением законов ЕС и страхом перед санкциями США, пишет журналист Бартломей Савицкий. В статье для Biznes Alert он обращает внимание на то, что Болгария в отличие от Сербии — член ЕС, который за европейские деньги фактически лоббирует монополию «Газпрома» в Европе.



Reuters

Россия, Болгария и Сербия наглядно продемонстрировали миру, как они умеют обходить законы ЕС в процессе строительства газопроводов, которые фактически лишь способствуют укреплению российской монополии в Юго-Восточной Европе, пишет журналист Biznes Alert Бартломей Савицкий. В статье он рассказывает о запуске второй ветки газопровода «Турецкий поток», которую для прикрытия именовали «Балканским потоком». Он объясняет, что этот проект стал вторым воплощением «Южного потока», газопровода, цель которого вместе с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2» состоит в прекращении зависимости «Газпрома» от украинского транзита. Российский концерн сумел обойти третий энергопакет ЕС благодаря неписаному соглашению с балканскими странами, добавляет он.

1 января президент Сербии Александр Вучич открыл сербский участок европейской ветки газопровода «Турецкий поток». Сербский лидер уверил, что поставки природного газа из РФ уже осуществляются в Сербию через Турцию и Болгарию.

«Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода «Турецкий поток». Он надёжно транспортирует российский газ через Чёрное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. С начала эксплуатации «Газпром» нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза», — заявил 8 января президент «Газпрома» Алексей Миллер. При этом он также отметил, что в 2020 году Турция, Греция и Северная Македония увеличили закупки газа у «Газпрома».

Газопровод «Турецкий поток» из РФ в Турцию по дну Чёрного моря был открыт в январе 2020 года. Срок строительства болгарского отрезка «Балканского газопровода» истёк 15 декабря. И хотя исполнительный директор государственного газового оператора «Булгартрансгаз» Владимир Малинов подтвердил, что строительство завершено, церемония официального открытия так и не состоялась.

Автор напоминает, что Соединённые Штаты объявили о санкциях против компаний, участвующих в реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», по которым российский газ в обход Украины будет поставляться в Центральную и Восточную Европу. Эти санкции уже вступили в силу, следовательно, компании, участвующие в этих проектах, должны до конца января покинуть эти проекты. Вашингтон рассматривает оба проекта в качестве геополитических инструментов Кремля с целью подчинения себе Европы в газовом плане, отмечает он.

После церемонии запуска все взгляды Европы были прикованы к Сербии, хотя реальное внимание должно было быть направлено в сторону Болгарии. Ведь Сербия, хотя и состоит в Европейском энергетическом сообществе, в отличие от Болгарии не является членом ЕС. «Несмотря на то что София реализовала этот проект не без технических проблем и некоторых недопониманий с Москвой, она всё же завершила его строительство — тихо и без огласки», — добавляет автор. Он уверен, что София боится санкций США, именно поэтому решила замолчать окончание проекта.

Основным подрядчиком проекта в Болгарии является саудовская компания Arkad, управляемая россиянами, субподрядчиками которой в основном выступили также российские компании.

«Газпром» ловко обошёл законодательство ЕС в отношении третьего энергопакета, который препятствовал реализации «Южного потока», предшественника «Турецкого потока» семь лет назад. Более того, он осуществил это за счёт стран ЕС. Это также объясняет сегодняшнюю сдержанность Болгарии. Под носом Еврокомиссии «Газпром» взял под контроль важнейшие пограничные пункты болгарских транзитных газопроводов, не заплатив за них миллиарды евро.

Всё указывает на то, что русские и балканские страны пришли к джентльменскому соглашению. В отличие от «Южного потока» «Газпром» официально не участвовал в строительстве газопроводов в Европе, являющихся ответвлениями «Турецкого потока». Инвестиции были осуществлены самими заинтересованными странами, такими как Болгария и Сербия, формально не как транзитный газопровод, а как расширение внутренней транспортной сети. В свою очередь, «Газпром» зарезервировал мощности передачи по долгосрочным контрактам, гарантируя возмещение стоимости строительства за счёт транзитных сборов. Таким образом, благодаря неписаному соглашению, основанному на взаимном доверии, они обвели вокруг пальца Европейскую комиссию. Точно так же «Газпром» захочет обойти европейские законы и в случае с газопроводом «Северный поток — 2», резюмирует на портале Biznes Alert журналист Бартломей Савицкий.