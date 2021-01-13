Дело против Кучмы о госизмене официально закрыли

13.01.2021, 12:40, Новости дня

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На Украине закрыто уголовное производство по факту возможно совершенной госизмены экс-полпредом Киева на переговорах по Донбассу в Минске Леонидом Кучмой и главой офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом заявили в главном следственном управлении Службы безопасности Украины, информирует «Интерфакс».

Напомним, во вторник о закрытии уголовного производства заявил депутат фракции «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович. Уголовное дело было возбуждено в апреле в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией. Решение о создании консультативного совета должно было быть окончательно принято на заседании 26 марта, но, как заявили в ДНР, Киев отказался утверждать создание этого органа.