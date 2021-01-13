Операционная система Android 12 позволит экономить пространство накопителя

13.01.2021, 11:06, Новости дня

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Как сообщает компетентный источник, в новой операционной системе Android 12 разработчик предусмотрел специальную функцию, которая позволит приложениям экономить пространство на накопителе.

Возможность появления такой функции в двенадцатом «Андроиде» предположили аналитики портала XDA. По их мнению, ОС позволит переводить приложения в режим гибернации, что автоматически сократит объем используемой памяти.

Однако о сроках внедрения данной возможности, а также об особенностях работы операционной системе в таком режиме пока ничего не известно. Разработчик же никак не прокомментировал опубликованную информацию. В частности, пока не понятно, нужно ли будет настраивать эту функцию или она станет работать по умолчанию.