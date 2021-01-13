 

Microsoft выпустила первое в этом году обновление для Windows 10

13.01.2021, 11:06, Новости дня
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Компания Microsoft продолжает традицию выпуска ежемесячных обновлений для операционной системы Windows 10. Очередной пакет уже доступен для скачивания и установки на устройства.

По информации разработчика ПО, апдейт предназначен для всех без исключения версий десятокй версии операционки, начиная с версии 1507, которая вышла еще в ноябре 2015 года.

В обновлениях улучшена защита от внешних вмешательств. Также были устранены некоторые уязвимости, связанные с серверами на базе HTTPS. В основном, новшества на этом и заканчиваются, отмечают эксперты, которые также высказывают надежду на то, что данный апдейт не принесет никаких неприятных сюрпризов пользователям, как это не раз случалось в прошлом году.



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