Потерянное поколение – благотворителей призвали помочь вернуть в школы детей из бедных стран

13.01.2021, 11:52, Новости дня

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Благотворительная организация Save the Children призвала своих жертвователей помочь вернуть детей из бедных стран в школы, закрытые из-за пандемии, пишет Le Figaro. По подсчётам НПО, повторное открытие школ для 136 миллионов детей обойдётся не более чем в €300 на одного ученика. В противном случае, эти дети рискуют никогда больше не вернуться в школы и стать потерянным поколением, предупреждает организация.



Reuters

Опасаясь появления «потерянного поколения», благотворительная организация Save the Children призвала международных благотворителей приложить усилия, чтобы помочь вернуть детей из бедных стран в школы, закрытые из-за пандемии, пишет Le Figaro. По словам представителей неправительственной организации, это будет стоить не более €300 на человека. Как отмечает издание, Save the Children неоднократно призывала принять меры, чтобы помочь детям продолжить образование, несмотря на пандемию коронавируса, которую генеральный директор НПО Ингер Ашинг назвала «самой большой чрезвычайной ситуацией в сфере образования, которую мы когда-либо видели».

Организация опубликовала результаты исследования, охватившего 59 беднейших стран мира, включая Уганду, Сирию и Йемен, в ходе которого были установлены средние расходы на открытие школ, которое может произойти благодаря мерам по обеспечению безопасности от вируса и оказанию помощи детям в восполнении упущенных уроков. Общая стоимость проекта для 136 миллионов затронутых детей составит $50 млрд, или $370 на одного ученика, сказала НПО. Она призвала международных благотворителей помочь правительствам собрать сумму, которая покроет финансовую поддержку семьям для отправки детей в школу, занятия по наверстанию упущенного, гигиенические меры и подготовку учителей по вопросам безопасности, а также национальные кампании по поощрению возвращения детей в школу.

«Самые бедные и неустроенные дети, такие как девочки, беженцы, переселённые дети и дети-инвалиды, должны быть в приоритете», — считает НПО. В противном случае эти дети могут никогда не вернуться в школу, подчеркнула организация, предупредив об опасности возникновения «потерянного поколения». Только в Уганде более 13 миллионов детей не посещали школу с марта, сообщила благотворительная организация. «Дети, которые в настоящее время не посещают школу, являются нашими будущими врачами, учёными, водителями и сантехниками», — заметила Ингер Ашинг, добавив, что «если 2020 год был годом открытия вакцины, то 2021-й должен быть годом инвестиций в будущее детей».