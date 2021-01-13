 

Компания Skoda в 2020 году увеличила продажи в РФ на 7%

13.01.2021, 11:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чешский автомобильный гигант Skoda в прошлом году продал на российском рынке порядка 94,6 тысяч транспортных средств.

Этот результат на 6,8% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Кроме того, в декабре общее количество сделок превысило 9,7 тысяч машин, что соответствует увеличению спроса на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Достичь существенного роста продаж удалось при помощи поступившего на рынок нового кроссовера Skoda Karoq, который ранее не поставлялся в страну.

Кроме того, с осени местные дилеры начали реализацию обновленного Skoda Octavia с улучшенными силовыми агрегатами. В текущем году производитель намерен существенно увеличить объем продаж, намереваясь пополнить новые модели у дилеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Компании Microsoft, Nintendo и Sony совместно займутся защитой интересов геймеров

11.08 / Белый дом: Трамп расскажет о разработке вакцины от COVID-19

17.08 / Стало известно число сторонников запрещенного в РФ движения АУЕ

23.07 / Экспорт электроэнергии в Беларусь может стать прикрытием для Геруса по восстановлению импорта – Кучеренко

29.07 / Создание вакцины от коронавируса в РФ сравнили с запуском первого спутника

24.10 / В Хмельницкой области в ДТП погибли два подростка – полиция

21.12 / Разработана технология 3D-печати с жидким компонентом

22.07 / В Калининградском зоопарке умерли три тюленя и медведь

12.09 / Солодов открыл в Петропавловске-Камчатском стадион «Спартак»

29.06 / Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска