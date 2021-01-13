Компания Skoda в 2020 году увеличила продажи в РФ на 7%

13.01.2021, 11:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чешский автомобильный гигант Skoda в прошлом году продал на российском рынке порядка 94,6 тысяч транспортных средств.

Этот результат на 6,8% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Кроме того, в декабре общее количество сделок превысило 9,7 тысяч машин, что соответствует увеличению спроса на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Достичь существенного роста продаж удалось при помощи поступившего на рынок нового кроссовера Skoda Karoq, который ранее не поставлялся в страну.

Кроме того, с осени местные дилеры начали реализацию обновленного Skoda Octavia с улучшенными силовыми агрегатами. В текущем году производитель намерен существенно увеличить объем продаж, намереваясь пополнить новые модели у дилеров.