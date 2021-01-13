Американские пользователи начали массово переходить на Telegram

13.01.2021, 11:12, Новости дня

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Вот что значит настоящая конкуренция! Стоило популярному мессенджеру WhatsApp заявить о новых требованиях к своим пользователям, как те начали массово переходить на Telegram. Как минимум, сервис Дурова стал самым скачиваемым в App Annie.

Напомним, что принадлежащий «Фейсбуку» WhatsApp недавно внедрил новые правила по автоматическому обмену персональными данными пользователей между мессенджером и социальной сетью. Никто так и не понял, в чем смысл нововведения и чем оно «может грозить» обычным людям.

Однако на всякий случай народ решил перестраховаться и уйти на другое поле. Причем, случилось это в Соединенных Штатах Америки, где, надо понимать, в Facebook аккаунты заведены почти у всех.