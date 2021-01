Удручающе неадекватны – продуктовые наборы для малообеспеченных школьников шокировали британцев

13.01.2021, 11:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политики и общественные организации Великобритании возмущены содержимым продуктовых наборов, выдаваемых в период карантина школьникам, имеющим право на бесплатные обеды, пишет The Independent. По словам газеты, власти страны признали, что содержание некоторых продовольственных пайков, стоимость которых должна составлять £30, является совершенно неприемлемым. Теперь от министра образования требуют заменить выдачу продуктов системой ваучеров, которые позволят родителям самим покупать еду для детей, пока школы остаются закрытыми.



Reuters

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон находится под давлением призывов улучшить стандарты бесплатного питания, предоставляемого школьникам во время карантина, пишет The Independent. Как напоминает газета, ранее правительство признало, что продовольственные пайки, выдаваемые некоторым неблагополучным семьям, были «совершенно неприемлемого» содержания.

Возмущение последовало после того, как родители опубликовали в социальных сетях фотографии пайков, якобы стоимостью £30, которые должны были обеспечить обеды школьников на две недели, однако на деле представляли собой всего лишь несколько банок консервов, ломтиков сыра и овощей.

Футболист и участник кампании по борьбе с бедностью Маркус Рашфорд назвал эти продовольственные корзины «недостаточно хорошими» и призвал министров стараться лучше ради детей, которые не могут получить свое обычное бесплатное школьное питание из-за карантина. Лидер лейбористов Кир Стармер назвал содержимое посылок «удручающе неадекватным». Профсоюзы учителей, в свою очередь, заявили, что Уильямсон должен добиться прогресса по введению обещанной национальной системы ваучеров, которая позволила бы родителям делать собственные закупки продовольствия.

Министр по делам детей Вики Форд сказала руководителям компании по поставке продуктовых наборов Chartwells, что семьям не следует предлагать пайки, подобные увиденным на фотографиях, ставших вирусными после их публикации вечером в понедельник. На одной из таких фотографий была изображена продуктовая корзина стоимостью £30, предназначенная для приготовления 10 обедов, которая состояла из буханки нарезанного хлеба, банки фасоли, нескольких ломтиков сыра, двух бананов, двух морковок, трех яблок, двух картофелин, помидора, двух пирожных, трех питьевых йогуртов и небольшой пачки макарон.

Женщина, которой был предложен этот набор, заметила, что его содержимое обошлось бы ей в £5,22 в местном супермаркете. «Если бы я ходила по магазинам, то могла бы купить кучу овощей за 30 фунтов. Куда делись остальные деньги?» — поинтересовалась она. На других фотографиях с изображением пайков от разных компаний можно было увидеть, к примеру, предложенные одной семье четверть луковицы, половину помидора и огрызок моркови.

3 days of food for 1 family…

Just not good enough. pic.twitter.com/Y7FJEFFAma

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

Как напоминает газета, после широкомасштабной критики национальной ваучерной системы, запущенной во время первого карантина в связи с эпидемией коронавируса в прошлом году, Министерство образования разрешило школам использовать государственные средства для создания собственных ваучерных планов совместно с близлежащими магазинами или для организации доставки продовольственных пайков с использованием собственных поставщиков.

Оба эти варианта снова стали доступны, когда в начале января школы в Англии закрылись для всех, кроме подростков в трудном положении и детей работников ключевых отраслей. Однако школам было предоставлено мало времени для организации поставок, так как о закрытии было объявлено на следующий день после заявления Бориса Джонсона о том, что учебные заведения останутся открытыми, и менее чем через 12 часов после того, как некоторые из них открыли свои двери после рождественских каникул.

Глава Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон заявил, что правительству нужно поторопиться с возобновлением национальной программы бесплатного школьного питания. «Школам пришлось собирать провизию по частям, занимаясь организацией доставки продовольственных пайков и местной ваучерной системой», — посетовал он.

Министерство образования Великобритании заверило, что национальная ваучерная система возобновится «в ближайшее время», но не смогло назвать точную дату. Министр по делам детей Форд заявила, что «срочно» займется этим вопросом, однако выступила в защиту использования пайков вместо ваучеров для нуждающихся семей. По её словам, одна из причин, по которым некоторые школы используют продовольственные пайки, а не ваучеры, заключается в том, что это помогает «поддерживать связь с семьями».

Лидер лейбористов Кир Стармер назвал изображения продовольственных наборов в интернете «позором». Заместитель лидера либерал-демократов Дейзи Купер, в свою очередь, написала министру Уильямсону письмо с требованием принять срочные меры по замене «ужасных» посылок ваучерами.

При этом представитель Chartwells заявил, что компания чрезвычайно серьёзно относится к своей ответственности за обеспечение доступа детей к питательной пище. «Наши корзины соответствуют спецификациям министерства образования и содержат различные ингредиенты, чтобы помочь семьям обеспечить питание в течение всей недели. В большинстве случаев мы получали положительные отзывы», — добавил он.