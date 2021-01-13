 

В Украине из-за непогоды без света остались более 50 населенных пунктов

13.01.2021, 10:07, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине из-за снега и порывов ветра обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утром 13 января.

“По состоянию на 7.00 13 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях, а именно: в Днепропетровской – 20, Донецкой – 12, Николаевской – 12 и Запорожской – 11”, – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго  привлекли к восстановлению электроснабжения.

Снег, местами с дождем, по информации ГСЧС, наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

По информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

Украинский гидрометцентр 12 января предупреждал об ухудшении погоды в ряде регионов Украины. Синоптики прогнозировали выпадение снега (высота снежного покрова 5–15 см), порывы ветра до 20 м/с, метель и гололед на дорогах. По информации гидрометцентра, осадки прекратятся 14 января, а 15–16 января ожидается значительное снижение температуры. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Twitter не стал удалять публикацию Китая о преступлениях австралийских военных

08.07 / Губернатор Подмосковья назвал возможную дату открытия ресторанов и пляжей

23.10 / Москва оценила резкое увеличение военных расходов Швеции

13.01 / В Молдове в начале февраля стартует вакцинация от COVID-19. Бесплатно будут колоть препарат от Pfizer

27.06 / Задержаны все участники стрельбы в Северной Осетии

11.09 / Названы цены на Xbox Series X и Series S в России

02.11 / Представлена новая версия кроссовера DS 3 Crossback

07.10 / Российские власти объявили в розыск Светлану Тихановскую 

26.06 / В РФ ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил

04.09 / Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал власти к диалогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска