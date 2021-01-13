 

“Бесстыдница! Блудница Вавилонская”, “Совсем уже тю-тю!”, “Это жесть!” – Maruv предстала в эротическом белье

13.01.2021, 10:10, Новости дня
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Строящая карьеру в России украинская певица Maruv опубликовала в Instagram снимки в белье собственного бренда.

В описании она отметила, что комплект называется Black Devil – “Черный дьявол”.

Бюстгальтер представляет собой две горизонтальные полоски ткани, закрывающие соски и центральную часть груди и окантовку, повторяющую форму чашки. Трусы – высокие, с широкой черной резинкой, с сочетанием плотной черной и прозрачной тканей.

Подписчики прокомментировали снимки.

“Бесстыдница! Блудница вавилонская”, – написал lisovoyandrey.

“Совсем уже тю-тю!” – заявил tatkov_denis.

“Это жесть!” – отреагировал sl_2_35.

“Прости-господи”, – написала sianna._70.

Напомним, Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.



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