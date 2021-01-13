Президент Международной федерации хоккея объяснил желание провести ЧМ в Белоруссии

13.01.2021, 9:58, Новости дня

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, несмотря на критику из-за встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, настаивает на необходимости провести ЧМ-2021 в республике.

«Мы сказали себе, почему бы не попробовать убедить президента Лукашенко, что при помощи ЧМ он может послать сигнал? А именно, что он ищет диалога с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Белоруссии – это что-то изменит в стране? Конечно же, нет», – сообщил Фазель, передает Deutsche Welle.

При этом он отметил, что не считает, что сделал что-то неправильное. «При помощи этого ЧМ мы можем достичь чего-то, что нам еще не удавалось. Кто достиг чего-то в Беларуси при помощи санкций и бойкота? Никто», – добавил президент IIHF.

Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем, Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.

Международная федерация хоккея планирует принять окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 на заседании исполкома 25-26 февраля. Сам чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня.