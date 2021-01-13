 

В Госдуме предложили повысить границу возраста бюджетного обучения

13.01.2021, 9:05, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предложили повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.

Один из авторов проекта зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Законопроектом «предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет, и, тем самым, конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества», указывается в пояснительной записке.

Авторы напомнили, что согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно.

При этом основным аргументом в пользу увеличения возраста молодежи была возможность воспользоваться мерами государственной поддержки, например – получить пособие на рождение ребенка как молодой семье, получить стипендию как молодому ученому или получить грант по результатам конкурса молодежных проектов.

«Представляется, что принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 100 Федерального закона «Об образовании в России» в части повышения студенческого возраста позволит большему количеству молодых людей иметь возможность получения высшего образования и прохождения профессиональной подготовки, а также повысить уровень своих знаний, компетенций и уровень жизни в целом», – говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / “Будет забыт как нерелевантный твит”. Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

09.10 / Business Insider поведал, о чём напомнила американцам муха на голове Пенса

25.07 / Боярский отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России

07.07 / “Это абсолютная глупость”. Песков высказался о вероятности вторжения России в Херсонскую область

31.08 / “Переход на сторону агрессора”. Турчинов прокомментировал заявление Фокина по Донбассу

24.09 / Рубль снизился к доллару

23.11 / В Америке обещают создать робота-помощника для фермеров

12.09 / В Ровно задержали мужчину, который по заданию ФСБ РФ готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры

01.01 / Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва

29.09 / Аэропорт Хабаровска «заминировали»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска