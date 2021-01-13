Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

13.01.2021, 8:26, Новости дня

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Госпогранслужба Украины опубликовала видео с украинцем, который за рулем внедорожника пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар».

Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Представитель ведомства отметил, что 29-летний житель Запорожья на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство, сообщается на сайте ведомства.

На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего был задержан.

В частности, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пограничники окружили машину, а один из силовиков попытался открыть дверь иномарки. Nissan сдал назад и врезался в шлагбаум, после чего мужчину вытащили из иномарки.

Когда силовики вели украинца, он вел себя агрессивно и угрожал им. В итоге водителя привлекли к административной ответственности и передали полиции. Ему вменили неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы.

Ранее крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов.